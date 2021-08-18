صفقات الأهلي تقترب من المشاركة ضد الحزم

المواطن - مروة نبيل

اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي من حل أزمة شهادة الكفاءة المالية، الأمر الذي يُمكنه من تسجيل اللاعبين الجدد، أملًا في الدفع بهم خلال مباراة الحزم المقبلة.

الراقي يقترب من الكفاءة المالية

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة النادي الأهلي قدمت جميع المستندات المطلوبة من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لتكون بذلك الصفقات الجديدة جاهزة للمشاركة فور صدور قرار اللجنة بشكل رسمي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول الفريق الأول لكرة القدم إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز في القصيم، وظهر تواجد الأجانب الجدد، وفي مقدمتهم البرازيلي باولينيو، ما يدل على اقترابهم من المشاركة.

ونجحت إدارة الراقي التعاقد مع 5 لاعبين أجانب في الميركاتو الصيفي الحالي، وهم؛ المقدوني إليوسكي، السنغالي الحسن نداو والكرواتي فيليب براداريتش، والثنائي البرازيلي باولينيو ودانكلير، بجانب المهاجم محمد مجرشي.

الحزم ضد الأهلي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد الأهلي على ملعب نادي الحزم في الرس، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل بنتيجة 3/3 ضد التعاون، فيما تعادل الراقي ضد الفيصلي بهدف لكل منهما.

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