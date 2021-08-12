صفقات النصر تقترب من المشاركة ضد ضمك

المواطن - مروة نبيل

اقتربت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر من حل أزمة شهادة الكفاءة المالية، الأمر الذي يُمكنه من تسجيل اللاعبين الجديد، أملًا في الدفع بهم خلال مباراة ضمك المقبلة.

العالمي يقترب من الكفاءة المالية

وأعلنت إدارة النصر، مساء أمس الأربعاء، عن تقديم جميع المستندات المطلوبة من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، مؤكدة أن الصفقات الجديدة ستكون جاهزة للمشاركة فور صدور قرار اللجنة بشكل رسمي.

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء العالمي في المركز الثاني، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ135 مليون ريال.

النصر ضد ضمك

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد ضمك عند الساعة 7:05 مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي حالة إنهاء أزمة الكفاءة المالية، يتوقع أن يدفع المدير الفني البرازيلي مانو مينيز بالصفقات الجديدة خلال مباراة النصر ضد ضمك، خاصة أنهم ظهروا بشكل مميز للغاية خلال المباريات الودية الأخيرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتوقع أن يبدأ العالمي مباراة ضمك بتشكيل مكون من؛ وليد عبدالله، علي لاجامي، عبدالله مادو، فونيس موري، سلطان الغنام، بيتروس، عبدالله الخيبري، أندرسون تاليسكا، فينسنت أبو بكر، جلال الدين ماشاريبوف وعبدالرزاق حمدالله.

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