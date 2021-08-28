صفقة مجانية على رادار الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يسابق مجلس إدارة نادي الاتحاد، الزمن وذلك من أجل ضم الصفقات المهمة للفريق الكروي الأول سعيًا للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك في الموسم الحالي 2021/2022.

نجم الأهلي المصري السابق على رادار الاتحاد

وتُوجد صفقة مجانية على رادار العميد، وهي صفقة اللاعب النيجيري جونيور أجايي نجم الأهلي المصري السابق، الذي رحل عن المارد الأحمر بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكشفت تقارير أن تعاقد العميد مع جونيور أجايي، سيفيد الفريق هجوميًا، خاصة أن لاعب الأهلي المصري السابق مرشح للانضمام إلى العميد ليخلف المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

وكانت تقارير أخرى أشارت إلى أن العميد حسم صفقتي، الفرنسي يوسف نياكاتي لاعب نادي الوحدة والبرازيلي أنسيلمو لاعب نادي الوحدة.

العميد يحقق فوزًا مهمًا

وحقق نادي الاتحاد فوزًا مهمًا أمس الجمعة على حساب الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سجل لـ العميد كل من أحمد حجازي واللاعب البرازيلي إيجور كورونادو، بينما سجل لـ الفيصلي اللاعب إسماعيل سيلفا.

وكان العميد خسر مساء السبت الماضي، لقب البطولة العربية بعدما خسر في المباراة النهائية أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

وسيواجه العميد، فريق أبها يوم 11 سبتمبر المقبل في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية فترة التوقف الدولي، حيث سيواجه المنتخب السعودي، منتخبي فيتنام وعُمان يومي 2 و 7 سبتمبر على الترتيب في تصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022.

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