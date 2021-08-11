ضبط قائدي مركبتين أوقفا مركبتيهما على حافة الهاوية في فيفاء

المواطن - جازان
أعلنت إدارة المرور عن ضبط قائدي مركبتين أوقفا مركبتيهما على حافة الهاوية في محافظة فيفاء بمنطقة جازان، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
إحالة إلى الهيئة المرورية:
وأكد المرور في تغريدة له عبر تويتر، أنه تم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
القبض على مخالف:
وكانت شرطة منطقة جازان قد تمكنت من القبض على أحد الأشخاص، بعد أن أوقف سيارته على حافة منحدر جبلي من علو شاهق على سبيل التباهي في محافظة فيفاء.
وأكدت الشرطة: تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إحالته إلى المرور لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
شارك الخبر