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ضبط قائدي مركبتين أوقفا مركبتيهما على حافة الهاوية في فيفاء
تم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

ضبط قائدي مركبتين أوقفا مركبتيهما على حافة الهاوية في فيفاء

2021/08/11
الساعة 1:53 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط قائدي مركبتين أوقفا مركبتيهما على حافة الهاوية في فيفاء
المواطن - جازان

أعلنت إدارة المرور عن ضبط قائدي مركبتين أوقفا مركبتيهما على حافة الهاوية في محافظة فيفاء بمنطقة جازان، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

إحالة إلى الهيئة المرورية: 

وأكد المرور في تغريدة له عبر تويتر، أنه تم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ضبط قائدي مركبتين أوقفا مركبتيهما على حافة الهاوية في فيفاء - المواطن

القبض على مخالف: 

وكانت شرطة منطقة جازان قد تمكنت من القبض على أحد الأشخاص، بعد أن أوقف سيارته على حافة منحدر جبلي من علو شاهق على سبيل التباهي في محافظة فيفاء.

وأكدت الشرطة: تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إحالته إلى المرور لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.


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