ضمك يستعيد حساب تويتر قبل مواجهة النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك عن استعادة النادي لـ حسابه في “تويتر” وذلك قبل مواجهة النصر غدًا الجمعة بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أول تعليق من رئيس ضمك

وكتب رئيس النادي عبر حسابه في “تويتر” : “شكرًا لكل من ساهم في استعادة حسابنا في تويتر وأشكر مقام وزارة الرياضة على متابعتها وتقديم الدعم اللازم وأشكر كل من اهتم وسأل وحاول تقديم المساعدة”.

وكان الفريق الجنوبي انقطع عن كتابة التغريدات لطمأنة الجماهير على الفريق منذ يوم 30 يوليو الماضي.

يذكر أن أول تغريدة من حساب النادي في “تويتر” بعد استعادته كانت: ” السلام عليكم، اشتقنا لكم كثيرًا”.

موعد مباراة الفريق الجنوبي ضد النصر

وسيواجه ضمك مضيفه نادي النصر غدًا الجمعة في السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، حيث تُقام المباراة على ملعب “مرسول بارك” معقل النصر في الرياض.

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