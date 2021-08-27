ضمك يضم محمد السهلي رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع محمد السهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

محمد السهلي إلى ضمك

ولفت نادي ضمك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تم التعاقد مع محمد السهلي لمدة موسمين، قادمًا من صفوف فريق الرائد.

وتألق محمد السهلي مع القيصومة ليخطف أنظار عدد من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن ينتقل إلى صفوف الرائد خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2019، وظهر بشكل مميز معه.

ضمك في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهزيمة ثقيلة أمام النصر برباعية مقابل هدف، قبل أن يستعيد توازنه سريعًا بالفوز على الطائي بهدف دون رد.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك مع الأهلي بنتيجة 1/1 في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة الفيصلي، يوم 11 من شهر سبتمبر المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، ويطمح لمواصلة بدايته الجيدة خلال الفترة المقبلة، بعد معاناته في المواسم الأخيرة من أجل البقاء.

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