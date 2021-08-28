طارق حامد يُكمل القطعة الناقصة بـ تشكيلة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الاتحاد قد يفكر في التعاقد مع اللاعب المصري طارق حامد، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري، خلال الفترة المقبلة.

ويفكر الاتحاد في ضم حامد صاحب الـ32 عامًا وذلك ليكون بديلًا للاعب المغربي كريم الأحمدي، الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف العميد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وما يُصعب من مهمة الاتحاد للتعاقد مع حامد هو عدم وجود رغبة من الزمالك للتفريط في لاعب، يُعد ركيزة من الركائز الأساسية للفريق الأول خلال المواسم الأخيرة.

شرط أمام الاتحاد لضم طارق حامد:

وسيكون على الاتحاد تقديم عرض مالي مُغري لنادي الزمالك للموافقة على رحيل حامد، خاصة أن اللاعب المصري معروف عنه قتاله في اللعب وروحه العالية، كما أنه ساهم خلال السنوات الماضية في تتويج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية والسوبر المصري والدوري المصري وكأس مصر وبطولة كأس السوبر المصري السعودي.

وانضم طارق حامد إلى الزمالك في عام 2014 قادمًا من نادي سموحة السكندري وتُوج مع الزمالك بـ 11 بطولة، كما شارك مع منتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولتي كأس أمم إفريقيا عامي 2017 و2019، ولعب كأس العالم مع المنتخب المصري قبل 3 سنوات في روسيا.

جمهور الاتحاد يُودع كريم الأحمدي:

وفي سياق آخر، حرصت جماهير نادي الاتحاد على توديع اللاعب المغربي كريم الأحمدي، وذلك بعدما كشفت تقارير أن مجلس إدارة النادي قرر فسخ العقد بالتراضي مع اللاعب المغربي المخضرم.

ودشن جمهور الاتحاد هاشتاجًا بعنوان “كريم الأحمدي شكرًا لك” تقديرًا منهم لعطاء اللاعب المغربي مع نمر جدة في آخر 3 سنوات.

وكانت جماهير الاتحاد، انتقدت قرار إدارة أنمار الحائلي بالاستغناء عن الأحمدي والإبقاء على البرازيلي برونو هنريكي واللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز.

يذكر أن الأحمدي كان بدأ مشواره مع الاتحاد في عام 2018 قادمًا من نادي فينورد الهولندي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة