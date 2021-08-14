طالبان تحظر التطعيم ضد كورونا!

المواطن - متابعة

ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن حركة طالبان حظرت التطعيم ضد كورونا في إقليم باكتيا شرقي البلاد.

حظر التطعيم:

ونقلت قناة “شمشاد” التلفزيونية الأفغانية عن ولايات خان أحمدزاي رئيس دائرة صحة بكتيا قوله: إن “طالبان التي احتلت المنطقة الأسبوع الماضي حظرت التطعيم في مستشفى المقاطعة الإقليمي”.

وأضاف: “وحدة التطعيم أغلقت لمدة ثلاثة أيام على الأقل، وتم إخبار المراجعين بأن اللقاح محظور، كما أن طالبان ألزمت مجموعة التطعيم بوقف المسعفين عن تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا”.

هجوم:

وسيطرت طالبان على الحدود مع إيران وطاجيكستان وتركمانستان والصين وباكستان، كما بدأت مؤخرًا توجيه هجماتها على المدن الكبرى، وحاصرت العديد من عواصم الولايات بما فيها قندهار وهرات، ثاني وثالث أكبر مدن البلاد.

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