ظاهرة فلكية اليوم لن تتكرر قبل 2032

المواطن - الرياض

تشهد سماء الوطن العربي، اليوم الأربعاء، أقرب اقتران لكوكبين هما عطارد والمريخ على قبة السماء عند غسق المساء، حيث سيفصل بينهما أقل من 0.1 درجة بالأفق الغربي ما سيسمح لكلا الكوكبين بمشاركة نفس مجال رؤية التلسكوب.

الزهرة أولاً:

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، في تقرير لها، أنه سيتم أولاً رصد كوكب الزهرة اللامع بعد وقت قصير من غروب الشمس، ثم بمرور الوقت سيظهر هذان الكوكبان أسفل كوكب الزهرة، ولكنهما قريبان من الأفق، حيث سيكون عطارد إلى يمين الراصد والمريخ بجواره.

رصد سهل:

وبشكل عام سيكون رصد هذا الاقتران الكوكبي أسهل للقاطنين في النصف الجنوبي للكرة الأرضية مقارنة بخطوط العرض الشمالية، حيث سيبقى عطارد والمريخ فوق الأفق لفترة أطول بعد غروب الشمس عند خطوط العرض الجنوبية، ولكن على العكس من ذلك فهما يغربان بعد غروب الشمس بفترة وجيزة عند خطوط العرض الشمالية.

أما بالنسبة لخطوط العرض الوسطى الشمالية، فقد تكون هناك حاجة لاستخدام المناظير لرؤية عطارد والمريخ.

وعطارد هو أكثر إشراقًا حيث يلمع بثماني مرات من المريخ، لذلك عند رؤية عطارد بالعين المجردة يتم استخدام المنظار لرؤية المريخ يعانق عطارد في نفس مجال رؤية المنظار.

وكانت آخر مرة يحدث أقرب اقتران مرئي بأقل من (0.1 درجة) بين عطارد والمريخ في 16 سبتمبر 2017، وسوف يتكرر مرة أخرى في 23 أغسطس 2032.

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