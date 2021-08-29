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التعليم: تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين للطلاب غير مكتملي التحصين
دعت جميع الطلاب لاستكمال التحصين بجرعتين

التعليم: تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين للطلاب غير مكتملي التحصين

2021/08/29
الساعة 8:28 صباحًا
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التعليم: تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين للطلاب غير مكتملي التحصين
المواطن - واس

أوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم أنه حرصاً على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة؛ فقد تقرر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين، وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

استكمال التحصين بجرعتين

كما أكد على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.


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