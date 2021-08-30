جامعة حفر الباطن: الدراسة عن بُعد في مبنى 2 فقط

المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

قررت جامعة حفر الباطن وحرصاً على ضمان العودة الحضورية التدريجية والآمنة لمقاعد الدراسة، بأن تكون الدراسة بنظام التعليم عن بعد لجميع الطلاب الدارسين في مبنى 2 فقط الذي يقع على طريق الرياض.

رسالة نصية للطلاب

وأوضحت الجامعة، أن هذا القرار يبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 22 محرم 1443 الموافق 2021/08/30 م وحتى يوم الخميس 2 صفر 1443هـ الموافق 2021/09/09 م ، وجاء ذلك من خلال رسالة نصية أرسلت للطلاب صباح هذا اليوم .

استقبال الطلاب

وقام رئيس ⁧‫جامعة حفر الباطن‬⁩ الدكتور صالح آل صقر أمس الأحد بجولة تفقدية لعدد من الكليات للوقوف على تنظيم وانسيابية استقبال طلاب الجامعة في بداية العام الجامعي الجديد، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، والاطمئنان على سير العملية التعليمية.

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