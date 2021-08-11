عبدالسلام السليمان يوضح حكم إحياء الليلة الأولى من محرم

المواطن - الرياض

أوضح فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم إحياء الليلة الأولى من محرم.

فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

(حكم إحياء الليلة الأولى من محرم) pic.twitter.com/V6EAl11F1x — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) August 11, 2021

من البدع الشائعة بين الناس:

وقال السليمان: إن هذا الأمر من الأخطاء التي تنتشر بين الناس، مضيفًا: ولذلك أبو شامة المقدسي في كتابه “الباعث على إنكار البدع والحوادث” بين ما يحصل في زمانه من البدع مثل صلاة الغائب وصلاة النصف من شعبان، وكذلك إحياء ليلة العيد، وأيضًا ذكر ما كان في عصره من إحياء أول ليلة من محرم.

وتابع الشيخ عبدالسلام السليمان: إن أبا شامة المقدسي أكد أنه بحث عن إحياء ليلة المحرم حتى في الأحاديث الموضوعة ولم يجد عنها شيئًا.

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