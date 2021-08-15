عجز 133 مليون ريال في نادي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

عقد نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، مساء اليوم ، الجمعية العمومية العادية لمنافسات الموسم الرياضي 2020/ 2021.

تفاصيل عمومية نادي الاتحاد:

وحضر عمومية نادي الاتحاد، الرئيس أنمار الحائلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي عبدالوهاب عابد، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الرياضة.

وانطلقت الجمعية العمومية العادية بكلمة ترحيبية وخطاب من رئيس مجلس الإدارة، ثم قراءة جدول الأعمال واعتماده، وتقرير الإدارة متضمنًا ملخص التقرير السنوي، بجانب عرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من مدقق الحسابات.

إيرادات ومصروفات النادي:

وشملت البيانات المالية الإيرادات والمصروفات والمركز المالي والالتزامات المالية كما في 30/ 6/ 2021، والمصادقة على تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية 30/ 6/ 2021.

وأشار نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإيرادات بلغت 263 مليون ريال، فيما وصلت المصروفات إلى 396 مليون ريال، لتكون قيمة العجز 133 مليونًا.

الاتحاد في الدوري:

على الجانب الآخر، بدأ العميد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة ضد الفيحاء بهدف دون رد، ما يزيد من صعوبة مباراة الاتحاد ضد الرائد المقبلة، حيث أصبح مطالبًا بتحسين المستوى وتحقيق الفوز.

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