عراقية تقتل ابنتيها المراهقتين بالكلاشنكوف انتقامًا من زوجها 

المواطن- متابعة

قتلت امرأة عراقية، ابنتيها الشابتين وجدتهما – أم زوجها – بالرصاص بسبب زواج والدهما الذي كان خارج المنزل حينها، في واقعة أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصل داخل دار ضد فتاتين، حيث جاءت هذه العملية بعد إحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بحادث القتل، وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والدة ووالد المجني عليهما كمشتكين.

تفاصيل قتل عراقية لابنتيها

وأضافت الشرطة: ادعت الأم بأن شخصين اثنين ملثمين اقتحما الدار وقاما بإطلاق النار على المجني عليهما وسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية، ولأهمية الحادث وغموضه تم تشكيل فريق عمل مختص في قسم مكافحة إجرام البصرة لكشف ملابسات الحادث والانتقال لمحل الواقعة والمباشرة بالتحري وجمع المعلومات، حيث تبين وجود المدعية بالحق الشخصي داخل الدار وقت حدوث الجريمة، وعدم وجود زوجها.

وقد اتضح من التحقيقات أنها ارتكبت الجريمة البشعة ضد ابنتيها البالغتين من العمر 17 و15 سنة وجدتهما والدة زوجها، بواسطة بندقية نوع كلاشينكوف، وقد وتم إصدار أمر قضائي بالقبض عليها ولدى التحقيق معها اعترفت صراحة بارتكابها جريمة القتل بدافع الانتقام من زوجها، لكونه تزوج عليها، وحينما تم تنفيذ أمر القبض اعترض زوج المتهمة القوة المداهمة وقام بإطلاق النار عليها من سلاح نوع مسدس، مما أدى إلى إصابة أحد الضباط إصابة طفيفة.

وأُلقي القبض على زوج المرأة وضبط المسدس، ودونت أقوال المتهمة وصدقت قضائيًا وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل.

غضب واسع

وأثارت الحادثة غضبًا شعبيًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإنزال أقسى العقوبات بحق الأم، وزوجها، كون الفتيات لا ذنب لهن في هذه المشكلات العائلية، فيما طالب آخرون، بتعزيز الجهات المساندة للمرأة مثل الشرطة المجتمعية، وغيرها.

ارتفاع جرائم القتل في العراق

وتصاعدت حدة الجرائم الجنائية في العراق بالأشهر الماضية، وتسببت بمقتل عشرات المواطنين في مختلف محافظات البلاد، فيما يقول خبراء نفسيون إن تردي الوضع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا، هو السبب الأبرز في تنامي هذه الظاهرة.

وتأتي حادثة البصرة بعد أيام على مقتل الشابة نورزان الشمري، في العراق، عندما تعرضت للطعن بالسكاكين، على أيدي شقيقها وأبناء عمومتها.

ولا تقتصر الجرائم التي يكشف عنها على القتل فحسب، حيث تعلن القوات الأمنية بين الحين والآخر، اعتقال مجرمين، ومهربي مخدرات، ومتورطين بالخطف، فضلا عن حوادث الانتحار التي تصاعدت هي الأخرى مؤخرًا.

​

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة