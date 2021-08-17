عقوبات على 3 أندية بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن العقوبات الموقعة على أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين بسبب مواجهات الجولة الأولى.

الانضباط تُعاقب الرائد

وأشارت لجنة الانضباط في بيانها إلى عدم التزام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بإجراءات التباعد الاجتماعي أثناء تواجدهم على دكة الاحتياط في مواجهة الفتح بدوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير المراقب الطبي.

وتم تغريم نادي الرائد مبلغ 25 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، لثبوت مخالفة البروتوكولات الصحية لجائحة كورونا، فيما تم تغريمه 10 آلاف ريال، لتأخر الفريق في النزول خلال الشوط الثاني، ما أدى إلى تأخر انطلاقه.

تغريم أندية دوري محمد بن سلمان

وتأخر فريق أبها في الدخول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراته ضد الشباب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ليتم تغريمه 10 آلاف ريال، لمخالفته المادة 62 من لائحة اللجنة، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

وأعلنت لجنة الانضباط عن تغريم الباطن مبلغ 10 آلاف ريال لتأخره في الدخول مع بداية الشوط الثاني ضد الاتفاق، فيما تم تغريم لاعب التعاون، يزيد البكر مبلغ 20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة الحزم.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة