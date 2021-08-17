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عقوبات على 3 أندية بدوري محمد بن سلمان
كما تم تغريم لاعب التعاون

عقوبات على 3 أندية بدوري محمد بن سلمان

2021/08/17
الساعة 7:01 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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عقوبات على 3 أندية بدوري محمد بن سلمان مباراة الرائد والفتح - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن العقوبات الموقعة على أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين بسبب مواجهات الجولة الأولى.

الانضباط تُعاقب الرائد

وأشارت لجنة الانضباط في بيانها إلى عدم التزام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بإجراءات التباعد الاجتماعي أثناء تواجدهم على دكة الاحتياط في مواجهة الفتح بدوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير المراقب الطبي.

وتم تغريم نادي الرائد مبلغ 25 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، لثبوت مخالفة البروتوكولات الصحية لجائحة كورونا، فيما تم تغريمه 10 آلاف ريال، لتأخر الفريق في النزول خلال الشوط الثاني، ما أدى إلى تأخر انطلاقه.

 

دوري محمد بن سلمان
مباراة الرائد والفتح – المصدر spl

تغريم أندية دوري محمد بن سلمان

وتأخر فريق أبها في الدخول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراته ضد الشباب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ليتم تغريمه 10 آلاف ريال، لمخالفته المادة 62 من لائحة اللجنة، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

 

أبها والشباب
مباراة الشباب وأبها – المصدر spl

وأعلنت لجنة الانضباط عن تغريم الباطن مبلغ 10 آلاف ريال لتأخره في الدخول مع بداية الشوط الثاني ضد الاتفاق، فيما تم تغريم لاعب التعاون، يزيد البكر مبلغ 20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة الحزم.

الاتفاق والباطن
مباراة الاتفاق والباطن – المصدر spl


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