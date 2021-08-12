عمومية نادي النصر الأحد المقبل

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، قبل قليل، عن موعد عقد الجمعية العمومية العادية، وكافة التفاصيل الخاصة بها.

محاور اجتماع عمومية نادي النصر

ودعا نادي النصر إلى عقد جمعية عمومية عادية، مشيرًا إلى أنها ستكون يوم الأحد المقبل الموافق 15 أغسطس، عند الساعة السابعة والنصف مساء عن بُعد.

وكشف نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز محاور الاجتماع، حيث سيتم عرض التقرير المالي المعتمد من تاريخ 30/6/ 2021، 1/7/2021، عرض الالتزامات على العالمي حتى 30/6/ 2021.

كما سيتم عرض الميزانية التقديرية المعتمدة من قبل مجلس إدارة النادي، وعرض خطة النادي المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء والإدارة.

النصر يستعد لمواجهة ضمك

على الجانب الآخر، يستعد النصر لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، عند الساعة 7:05 مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة