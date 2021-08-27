غوميز يتألق ضد الباطن في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز مستوى مميزًا مع فريقه الهلال ضد الباطن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غوميز يخطف الأنظار أمام الباطن

وشارك غوميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 4 مباريات ضد الباطن، وساهم في تسجيل 6 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات وصنع آخر.

ويطمح بافيتيمبي غوميز للظهور بشكل مميز واستعادة بريقه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في هز الشباك والمنافسة على لقب الهداف للموسم الثاني على التوالي.

الهلال ضد الباطن

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الباطن عند الساعة 8:45 مساء اليوم الجمعة في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

ويسعى نادي الهلال بقيادة مدربه ليوناردو جارديم لمواصلة انطلاقته المميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، فيما يطمح الباطن لتحقيق نتيجة إيجابية بعد استعادة توازنه والفوز على أبها بالجولة الماضية.

وقبل مباراة الفريقين اليوم، يحتل نادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، خلف النصر المتصدر بنفس الرصيد ولكنه خاض 3 مباريات، فيما يقع الباطن في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط.

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