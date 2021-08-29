غوميز يُخيب آمال الجماهير

المواطن - مروة نبيل

خيب المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز آمال جماهير نادي الهلال، حيث لم يظهر بالمستوى المتوقع مع الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

غوميز يُعاني هذا الموسم:

وفشل بافيتيمبي غوميز في هز الشباك خلال أول ثلاث جولات من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الأولى منذ قدومه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وشارك غوميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الطائي في الجولة الأولى، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد سجله صالح الشهري في الوقت القاتل، وتغلب الأزرق على التعاون في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف.

ولعب المهاجم الفرنسي بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد الباطن ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يتم استبداله عند الدقيقة 85، وانتهت هذه المواجهة بالتعادل السلبي.

المهاجم الفرنسي لا يغيب عن هز الشباك:

وكان غوميز قد نجح في تسجيل هدفين على الأقل خلال الجولات ذاتها في المواسم الماضية، حيث أحرز أول هدف في الدوري موسم 2018/ 2019 أمام الرائد في الجولة الثانية، وهز شباك أبها في الجولة الأولى بالموسم التالي، وسجل هدفًا أمام ضمك في الجولة الثالثة موسم 2020/ 2021.

وتوج الفرنسي صاحب الـ36 عامًا، بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الماضي برصيد 24 هدفًا، وحل وصيفًا في موسم 2019/ 2020 برصيد 27 هدفًا.

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