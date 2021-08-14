فسخ عقد بريجوفيتش مع الاتحاد بالتراضي

المواطن - محمد سمعه

توصلت إدارة الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، إلى اتفاق نهائي مع المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش لفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

جدولة تمت الموافقة عليها بين الطرفين:

وذكر الإعلامي ماجد هود أن فسخ العقد تم بالتراضي بين الطرفين وفق جدولة وافق عليها الاتحاد والمهاجم الصربي لما تبقى من مستحقاته السابقة والقادمة.

أرقام بريجوفيتش التي دفعت الاتحاد للتخلص منه:

وخلال موسم 2018/ 2019 لعب بريجوفيتش صاحب الـ30 عامًا 11 مباراة، ونجح في إحراز 7 أهداف، بينما في موسم 2019/ 2020 سجل اللاعب الصربي هدفًا واحدًا خلال 10 مباريات خاضها، أما في موسم 2020/ 2021 فسجل المهاجم الصربي فقط 7 أهداف في 28 مباراة.

وكان بريجوفيتش انضم لـ نادي الاتحاد في عام 2019 قادمًا من فريق باوك اليوناني، كما سبق له اللعب في فريق ليغيا وارسو البولندي وسيون السويسري.

جدير بالذكر أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي يركز حاليًّا على ضم 3 صفقات في فترة الانتقالات الصيفية للفريق الكروي الأول بالعميد وهم ظهير أيمن وظهير أيسر ومهاجم.

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