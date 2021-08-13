فعاليات وتجارب سياحية في عسير ضمن صيف السعودية

المواطن - حسن عسيري - أبها

بدعم ومتابعة هيئة تطوير عسير، أطلقت الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، حزمة من الفعاليات والتجارب السياحية في منطقة عسير ضمن برنامج صيف السعودية 21، الذي انطلق في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي تحت شعار “صيفنا على جوك”، والذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م.

استقبال السياح:

وقال الأمير تركي بن طلال رئيس هيئة تطوير عسير: إن منطقة عسير هذا العام فتحت ذراعيها لاستقبال السياح من كل اتجاه، وسط أجواء صيفية ممطرة ومعتدلة، مع توفير الخدمات السياحية المناسبة لزائر المنطقة من السكن والمطاعم والمقاهِي وتهيئة المواقع السياحية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتفاصيل الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا في كافة المواقع.

وأضاف: هذا ما تؤكد عليه قيادتنا الرشيدة من جعل الأولوية دائمًا للإنسان، باعتباره أحد ركائز إستراتيجية عسير المنبثقة من رؤية المملكة.

عدد من الفعاليات:

وشهدت عسير الطبيعة والأصالة والفنون انطلاقة عددٍ من الفعاليات، منها فعاليات حديقة سما أبها، وحديقة وممشى المليون بالمحالة، وفعالية “أرض الخيال” و”موكب عسير” و”أرض البنفسج” في حديقة أبو خيال، كما احتضنت القرى التراثية فعاليات متنوعة ؛ في “كل من قصور آل أبو نقطة المتحمي وآل ينفع وغيّة والمخض والعكاس”، كما تضمنت متنزهات “الشرف والحيفة” في تنومة مراكز مغامرات وأنشطة ترفيهية وثقافية واجتماعية، وتعتبر نقطة تجمع وانطلاق لهواة التخييم والمشي الجبلي وركوب الدراجات والرياضات الجبلية المتنوعة. كما ستشهد الساحة الشعبية في مدينة أبها “السيرك الإيطالي” بجانب فعالية “جيمنج شو”.

روح السعودية:

وبإمكان السياح والزوار الراغبين في المزيد من المعلومات التفصيلية حول مواقع وتوقيت وتفاصيل الفعاليات والأنشطة؛ زيارة منصة (روح السعودية) هنا.

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