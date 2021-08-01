فواز القرني يحلم باستعادة بريقه مع الشباب

المواطن - مروة نبيل

يطمح حارس المرمى فواز القرني في الظهور بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

فواز القرني والتألق مع الشباب:

وكان نادي الشباب قد تعاقد مؤخرًا مع فواز القرني لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وانضم إلى معسكر الليوث في إسبانيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد فواز القرني واحدًا من أبرز الحراس السعوديين، إلا أن تألق الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي أبعده عن المشاركة كأساسي مع الاتحاد، ما دفعه للرحيل إلى الشباب، وبدء رحلة جديدة، أملًا في العودة إلى صفوف الأخضر مجددًا.

وشارك حارس المرمى فواز القرني في 91 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 21 مرة، فيما استقبل 121 هدفًا.

الشباب يستعد للموسم الجديد

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب معسكرًا في مدينة ماربيا الإسبانية، ويلعب خلاله عددًا من المباريات الودية، على أن يُكمل الاستعداد في الرياض قبل بدء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في مواصلة التألق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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