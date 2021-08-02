فيضانات كارثية تجتاح الصين وتتسبب في خسائر بالمليارات

المواطن- متابعة

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيضانات في وسط الصين إلى 302 قتيل، حسبما أعلن مسؤولون، اليوم الاثنين، بعد هطول أمطار غزيرة بلغ منسوبها خلال ثلاثة أيام ما يوازي معدل ما يتساقط طيلة سنة.

وسجلت أكثر من 290 وفاة في مدينة تشنغتشو عاصمة مقاطعة خنان، وفق ما صرح مسؤولون، فيما لا يزال هناك نحو 50 شخصًا في أنحاء المقاطعة، في عداد المفقودين.

وكانت الحصيلة السابقة لمجمل المقاطعة تشير إلى نحو مئة قتيل، حسبما ذكرت فرانس برس، كما نقلت وسائل الإعلام عن رئيسة بلدية تشنغتشو هو جونغ، أن 39 شخصاً قضوا في مواقف سيارات تحت الأرض، كما جرفت الفيضانات قطار أنفاق، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً من بين نحو 500 كانوا متواجدين فيه ساعة الذروة.

وتعرضت السلطات المحلية في الصين لانتقادات لعدم إصدارها أوامر بإغلاق شبكة النقل رغم تحذيرات الأرصاد.

أمر غير مسبوق في الصين

وقد سقطت أمطار خلال ثلاثة أيام على تشنغتشو توازي معدل الهطولات لسنة بأكملها، وهو أمر غير مسبوق بحسب سجلات الأرصاد الجوية، وقدرت رئيسة البلدية قيمة الأضرار في المدينة بنحو 53.2 مليار ين (قرابة سبعة مليارات يورو).

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