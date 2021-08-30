في الظهور الأول لميسي.. مبابي يقود باريس للفوز على ريمس بثنائية

المواطن - إسلام البشبيشي

تغلب فريق باريس سان جيرمان على مضيفه ريمس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس.

واستضاف نادي ريمس منافسه الصعب باريس سان جيرمان، على ملعب “أوجيست دولون” ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

ميسي يشارك للمرة الأولى مع باريس سان جيرمان:

وظهر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء فريق باريس سان جيرمان، قبل أن يشارك في الدقيقة 66 بديلًا للبرازيلي نيمار.

وشارك أيقونة الكرة الأرجنتينية ميسي للمرة الأولى مع باريس سان جيرمان، بعد انضمامه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدف باريس سان جيرمان الأول في الدقيقة السادسة عشرة من عمر المباراة، برأسية رائعة بعد عرضية متقنة من الأرجنتيني آنخيل دي ماريا.

ومع بداية الشوط الثاني، ألغى حكم المباراة هدفًا لفريق ريمس في الدقيقة 51 سجله اللاعب مارشال مونيتسي بعد العودة لتقنية الفيديو، التي أشارت على وجود تسلل.

وعاد كيليان مبابي لتسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 63، قبل مشاركة ليونيل ميسي، بعد تمريرة مميزة من المغربي أشرف حكيمي.

وبهذا اللقاء يرتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة الثانية عشرة بالعلامة الكاملة محتلًّا المركز الأول، بينما تجمد رصيد ريمس عن النقطة الثالثة بالمركز السابع عشر.

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