قبل إغلاق الميركاتو الاتحاد يتعاقد مع يوسف نياكاتي

المواطن - إسلام البشبيشي

أعلن نادي الاتحاد، بشكل رسمي، تعاقده مع الفرنسي يوسف نياكاتي قادمًا من فريق الوحدة، وذلك قبل 24 ساعة من إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي الاتحاد قد دعم صفوفه في وقتٍ سابق من الميركاتو الصيفي، بـ حارس التعاون الشاب أسامة المرمش، وقلب الدفاع عبدالله الحافظ، بالإضافة إلى صانع الألعاب البرازيلي أنديرسون تاليسكا.

ونشر العميد، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يرحب فيه بـ”نمر” الاتحاد الجديد.

ولم يوضح الاتحاد، حتى الآن، تفاصيل عقده مع نياكاتي، إلا أن تقارير أكدت أن اللاعب، سينضم إلى الفريق، لمدة موسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة.

ونياكاتي البالغ من العمر 28 سنة، لعب 55 مباراة مع الوحدة، منذ عام 2019، حيث سجل 29 هدفًا وصنع 9 آخرين.

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد قد صرفت النظر عن التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي أنسيلمو دي مورايس من الوحدة، بسبب المزايدات المالية الكبيرة من قبل وكيل أعماله.

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