قرار مدرب النصر يساهم في استقرار الفريق

المواطن - محمد سمعه

اتخذ المدرب البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، قرارًا سيساهم في استقرار الفريق من الناحية الهجومية بالموسم الرياضي الجديد.

وكان كل من صالح العباس وعبدالفتاح آدم عادا إلى العالمي بعد نهاية فترة الإعارة خلال الموسم المنصرم.

ما يفكر فيه مدرب النصر:

وسيتجه مدرب العالمي للإبقاء على صالح العباس وعبدالفتاح آدم مع وجود محمد مران والمغربي عبدالرزاق حمدالله والكاميروني فينسينت أبو بكر وذلك لخلق حالة من التنافس في الفريق إضافة للقيام بعملية التدوير للحفاظ على كل المهاجمين من الإرهاق البدني والذهني، خاصة أن النصر ينافس في أكثر من جهة وهي “دوري المحترفين، كأس الملك، دوري أبطال آسيا”.

موعد أول مباراة للعالمي دوريًّا:

يذكر أن العالمي سيواجه نادي ضمك الجمعة 13 أغسطس في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجديد 2021/ 2022.

ويركز العالمي حاليًّا على تدعيم صفوفه بضم حارس مرمى جيد للفريق، وذلك بعد رحيل الحارس الأسترالي برادلي جونز.

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