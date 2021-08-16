كأن جسدي يتعرض للهجوم.. مأساة رجل لم يستحم منذ 40 عامًا

المواطن - متابعة

روى رجل من نيوزيلندا تفاصيل مأساة يعيشها منذ 40 عامًا حرمته من الاستحمام بشكل كامل، في حالة تعتبر نادرة الحدوث بشكل كبير.

حساسية الماء:

ويقول الرجل البالغ من العمر 54 عامًا: إنه اكتشف في سن المراهقة أنه يعاني من حكة بعد كل مرة يستحم فيها ليكتشف بعد ذلك أن لديه حساسية ضد الماء.

وتابع: “في إحدى المرات كانت الحساسية شديدة جدًّا بعد الاستحمام. ارتديت ملابسي بأسرع ما يمكن وهربت من المنزل، محاولًا التغلب على الحكة. شعرت كأن جسدي يتعرض للهجوم”.

وعن محاولات الإفلات من هذه الآلام، قال: “جربت أنواعًا مختلفة من الكريمات والصابون ومضادات الهيستامين الموصوفة طبيًّا، لكن لم ينفعني شيء”.

وتابع: “لكن بمرور الزمن، اعتاد جسدي على عدم الاستحمام، لكنني أحرص على غسل الأجزاء التي تحتاج إلى التنظيف فقط”.

ما هي الحساسية ؟

يذكر أن الأرجية أو الحساسية هي عدد من الحالات التي تنتج عن فرط تحسس جهاز المناعة من مواد في البيئة عادةً ما تكون غير ضارة.

وتشمل هذه الأمراض حمى القش وأرجية الطعام والتهاب الجلد التأتبي والربو الأرجي والإعوا، وقد تشمل أعراض ظهورها التهاب الملتحمة التحسسي أو الطفح المثير للحك أو العطس أو سيلان الأنف أو ضيق النفس أو التورم، ويعتبر عدم تحمل الطعام والتسمم الغذائي حالات منفصلة.

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