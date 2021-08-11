كريم الأحمدي: قلة الجاهزية جعلت الاتحاد يعاني

المواطن - محمد سمعه

أكد المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، على أن الخسارة أمام الفيحاء جاءت بسبب قلة الجاهزية، وذلك بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

مم عانى الاتحاد ؟

وتحدث الأحمدي لـ قناة SSC بعد نهاية اللقاء قائلًا: “لسنا جاهزين ، لعبنا لقاء ودي واحد فقط، المباريات القادمة ستمنحنا جاهزية أكثر، نريد لعب المباريات”.

البداية الجديدة ضد الرائد:

ويستعد العميد لمواجهة فريق الرائد، يوم الاثنين المقبل بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى العميد للفوز ومصالحة جماهيره.

وطالبت جماهير الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي، بضرورة التعاقد مع مهاجم قوي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي كان فضّل عدم الاعتماد على المدرب الصربي ألكسندر بريجوفيتش الذي أصبح قريبًا من مغادرة العميد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

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