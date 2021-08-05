كيف تصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري؟

المواطن - مروة نبيل

نجح النادي الأهلي في تصدر جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة.

الأهلي ضد وادي دجلة

ولعب الأهلي ضد وادي دجلة على ملعب “الأهلي WE السلام”، مساء أمس الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، ونجح المارد الأحمر في تحقيق فوز صعب بهدفين مقابل هدف.

وخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول، ونجح محمود عبدالمنعم كهربا في هز الشباك مع بداية الشوط الثاني، وعزز محمد شريف تقدم فريقه بهدف ثان، وقلص أحمد شريف الفارق بعد ذلك، ليفوز الأهلي بثنائية ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

ورفع الأهلي رصيده إلى 61 نقطة من 27 مباراة، ليخطف صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من الزمالك الذي انفرد بها خلال الجولات الماضية، في ظل خوض المارد الأحمر لعدد مباريات أقل لانشغاله بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وعلى الرغم من تساوي الأهلي والزمالك في عدد النقاط، إلا أن المارد الأحمر حسم صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم لصالحه بفضل المواجهات المباشرة، حيث إنه نجح في الفوز على الفريق الأبيض في الدور الأول، وتعادلا إيجابيًا بالدور الثاني.

وتنص لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم على أن المواجهات المباشرة تحسم أصحاب المربع الذهبي في الدوري الممتاز، وأصحاب المراكز الأخيرة من أجل الهبوط، وهو الأمر الذي منح النادي الأهلي الأفضلية في الترتيب.

ويتبقى لفريقي الأهلي والزمالك 7 مباريات من أجل حسم لقب الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، ويطمح كل منهما في تحقيق الفوز بجميع المواجهات أملًا في تعثر المنافس وخطف اللقب.

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