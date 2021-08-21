لا تأمن السيل.. المسند: أمطار غزيرة مع دخول سهيل على 3 مناطق

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم، عبدالله المسند هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع دخول موسم سهيل يوم الخميس المقبل.

وقال المسند : في عسير وجازان و اليمن (عادة) تعتبر هذه الفترة من السنة غنية بأمطارها الصيفية والتي قد تكون غزيرة أحياناً.. ويشار إلى أن نهاية أغسطس والذي يتزامن مع دخول سهيل (24 أغسطس) (قد) تهطل فيه أمطار خفيفة على الوسطى.

وأضاف المسند : العوام قالوا: إذا دخل سهيل لا تأمن السيل .. هذا والله أعلم.

علامات موسم سهيل

وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، قال في وقت سابق إن الأجواء الباردة آخر الليل وانكسار حدة الحرارة من أبرز علامات موسم سهيل، متوقعًا نشاط رياح جنوبية ملطفة للأجواء خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن النباتات تشعر بقرب الموسم قبل البشر وتظهر علامة ذلك في خضرتها، كما أن الرياح الجنوبية الرطبة التي تأتي بالتزامن مع هذا الموسم تساعد على اخضرار النباتات وخاصة الأشجار البرية.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة