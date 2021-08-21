ليفربول يتخطى عقبة بيرنلي ويتصدر الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول من الصعود لـ صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا،بعد الفوز على بيرنلي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية بـ الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/ 2022.

ملخص مباراة ليفربول وبيرنلي:

وبدأ الريدز، المباراة ضاغطًا بكل قوته ليسجل الهدف الأول عبر اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا بالدقيقة الثامنة عشرة من ضربة رأسية متقنة.

تقنية الفيديو تلغي هدف محمد صلاح:

وواصل الريدز ضغطه بكل قوة ليضيف الهدف الثاني عبر الدولي المصري محمد صلاح، ولكن لم يتم احتسابه بعد الرجوع لتقنية الفيديو؛ لوجود صلاح في حالة تسلل.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الريدز بهدف دون مقابل.

ماني يُعزز من تفوق الريدز:

وفي الشوط الثاني، دخل ليفربول ضاغطًا ومهاجمًا بكل قوته لإضافة الهدف الثاني، وهو ما تحقق له بالفعل عندما أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني للريدز بالدقيقة السبعين بعد تمريرة جيدة من اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الريدز 6 نقاط من فوزين على نوريتش سيتي وبيرنلي، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند صفر من النقاط.

جدير بالذكر أن أستون فيلا سيواجه نيوكاسل يونايتد، وليدز يونايتد يواجه إيفرتون، بينما يلعب مانشستر سيتي مع نوريتش سيتي، وكريستال بالاس مع فريق بيرنتفورد، بينما يواجه برايتون فريق واتفورد ضمن مباريات اليوم السبت.

وسيلعب ليفربول مع تشيلسي السبت المقبل بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.

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