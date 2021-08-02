ليل بطلًا لـ كأس السوبر الفرنسي

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة ليل ضد باريس سان جيرمان، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل بهدف دون رد، ليتوج بلقب كأس السوبر الفرنسي.

ليل ضد باريس سان جيرمان:

وبدأت مباراة ليل ضد سان جيرمان بشكل هادئ من الفريقين، خاصة الفريق الباريسي الذي تأثر بالغيابات العديدة في صفوفه، ولم يُشكل أي خطورة عن طريق المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي أو انطلاقات المغربي أشرف حكيمي.

وأطلق كاليمويندو تسديدة مرت فوق العارضة، ولعب جوليان دراكسلر كرة قوية، أبعدها ليو جارديم، قبل أن ينتفض ليل ويُشكل خطورة على المرمى بأكثر من فرصة عن طريق مهاجمه التركي بوراك يلماظ.

ونجح ميجيل روشا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 45، بعد تلقيه كرة مميزة من بوراك يلماظ، ليطلق كرة قوية تهز الشباك، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة ليل ضد سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي بتقدم فريق ليل.

ليل يخطف لقب كأس السوبر الفرنسي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان أملًا في تسجيل التعادل والبحث عن هدف الفوز، للحفاظ على لقب كأس السوبر الفرنسي، وكاد عبدو ديالو أن يهز الشباك، ولكن مرت رأسيته بجوار القائم.

وسجل إيكاردي هدفًا، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأهدر دراكسلر فرصة أخرى، وتصدى ليو جارديم لفرصتين عن طريق بيريرا وفينالدوم، ليساهم في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل للمرة الأولى في تاريخه.

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