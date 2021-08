ليل بطلًا لـ كأس السوبر الفرنسي

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة ليل ضد باريس سان جيرمان، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل بهدف دون رد، ليتوج بلقب كأس السوبر الفرنسي.

WE ARE THE CHAMPIONS (AGAINNNNNN) 🔥🏆#LOSCPSG #TDC2021 pic.twitter.com/tkZ5vPHzvS

— LOSC (@losclive) August 1, 2021