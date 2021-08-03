ماجد النفيعي للجماهير: الأهلي يحتاجكم

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي، رسالة إلى الجماهير، مؤكدًا أن الراقي يحتاج إلى وقفتهم مع الكيان خلال الفترة المقبلة، من أجل العودة إلى منصات التتويج.

لأن #الأهلي هو أساس سعادة كل أهلاوي ..

ولأن عشق النادي لم يكن يوماً مرتبطاً بنجاح أو إنجاز ..

هذا وقتنا جميعاً للوقوف خلف نادينا ..#الأهلي_يحتاجكم 💚🎥

⏳🕠 pic.twitter.com/FHQT9mue8r — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 2, 2021

الأهلي يحتاج دعم الجماهير:

ونشر حساب الأهلي على “تويتر”، مقطع فيديو يظهر في آخره ماجد النفيعي، وعلق عليه قائلًا: “لأن الأهلي هو أساس سعادة كل أهلاوي .. ولأن عشق النادي لم يكن يومًا مرتبطًا بنجاح أو إنجاز.. هذا وقتنا جميعًا للوقوف خلف نادينا”، وأطلق هاشتاق: “الأهلي يحتاجكم”.

وجاء في الفيديو: “هنا المجد، من هنا انطلقت الرياضة، وهنا عرفت النجاح أنا الأهلي أنا الشموخ والكبرياء أنا صرح عظيم لا يُطال سنوات وسنوات ظلت هذه القلعة شامخة بوقفة جماهير كان الأهلي أساسًا لسعادتها وكانت سرًّا لإنجازاته”.

وتابع: “ما بين الأهلي والأهلاويين قصة عشق لا تُضاهى وارتباط لا نهاية له هو عهد قطعه الأهلاويون على أنفسهم بأن يزداد انتماؤهم صلابة وقت الانكسار وتظهر محبتهم في كل لحظة وأن يكون ناديهم أولًا في أعينهم وقلوبهم”.

رسالة ماجد النفيعي للجماهير:

وقال ماجد النفيعي للجماهير: “عشاق الأهلي ومحبيه وأهله وناسه هذا وقتكم لدعم ناديكم وكيانكم المفضل سواء ببطاقات العضوية أو مساهمة فعالة في ليصل الأهلي إلى منصات التتويج لن نعمل وحدنا، يد واحدة لا تصفق.. وجودكم ودعمكم هو الأساس.. شكرًا لكم”.

وأعاد ماجد النفيعي نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليه قائلًا: “نوصل لـ200 ألف عضوية في أسبوع؟؟.. يسوونها”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة