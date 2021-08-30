ماذا قدم كوزمين كونترا في مشواره التدريبي؟

المواطن - مروة نبيل

وصل المدير الفني الروماني كوزمين كونترا إلى جدة، اليوم الاثنين، لبدء مهمته مع الاتحاد، خلفًا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي، وتطمح الجماهير في تألق العميد تحت قيادته.

الاتحاد يتعاقد مع كوزمين لموسم

وتعاقد نادي الاتحاد رسميًّا مع كوزمين كونترا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد، وذلك بعد إقالة البرازيلي فابيو كاريلي عقب خسارة لقب البطولة العربية بركلات الترجيح أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

وقبل أن يتولى المدرب الروماني قيادة العميد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.

محطات تدريبية في مسيرة كوزمين كونترا

ويملك كوزمين كونترا صاحب الـ45 عامًا مسيرة تدريبية كبيرة، حيث قاد أكثر من فريق بعد اعتزاله اللعب بقميص لوبيتينيكا تيميشوارا، ليقتحم عالم التدريب من خلاله عام 2010، ودربه في 14 مباراة، فاز في 7 وتعادل 6 مرات وخسر مباراة.

وبعد موسمين تولى تدريب فوينلابرادا الإسباني، حيث قاده في 11 مباراة، فاز 5 مرات، وتعادل 3 مرات وخسر مثلهم، وبعد أقل من موسم تولى تدريب بيترولول بلويشتي الروماني، ودربه في 58 مباراة، فاز 33 مرة، وتعادل 20 مرة، وخسر 5 مرات.

وقاد كوزمين كونترا عام 2015 فريق جوانزو الصيني في 30 مباراة، فاز 9 مرات، وتعادل 7 مرات، وخسر 14 مرة، وفي الموسم التالي تولى تدريب أل كوركون الإسباني في 11 مواجهة، فاز 4 مرات وخسر مثلهم، وتعادل في 3 لقاءات.

وعاد إلى رومانيا مرة أخرى عام 2017، ودرب دينامو بوخارست، قبل أن يدرب المنتخب الروماني بعد ذلك، وقاده في 24 مباراة، فاز 13 مرة وتعادل 6 مرات وخسر 5 لقاءات، وعاد إلى دينامو بوخارست مجددًا، لتنتهي مهمته معه في ديسمبر الماضي.

وتوج كوزمين كونترا ببطولتين فقط طوال مسيرته التدريبية، حيث قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيترولول بلويشتي لحصد لقب كأس رومانيا موسم 2012/ 2013، وفاز مع دينامو بوخارست بلقب كأس الرابطة موسم 2016/ 2017.

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