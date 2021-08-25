مارسيلو جروهي يصدم الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أصبح مهددًا بفقدان الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في مباراة الفيصلي بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مارسيلو جروهي شارك أمام الرجاء مصابًا !

وذكرت تقارير أن الحارس البرازيلي شارك مصابًا في مباراة الاتحاد أمام نظيره الرجاء المغربي، في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي انتهت بخسارة الاتحاد للقب البطولة العربية يوم السبت الماضي.

وسوف يستعد المدرب المؤقت حسن خليفة للدفع بالحارس راكان النجار في مباراة الفيصلي، وذلك في حال تم التأكد من غياب الحارس مارسيلو جروهي.

وكان الحارس مارسيلو جروهي عانى من الأخطاء الدفاعية التي ارتُكبت في مباراة الرجاء البيضاوي، حيث سكن شباك الاتحاد 4 أهداف بالوقت الأصلي للمباراة، ثم لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي تفوق فيها الرجاء المغربي.

المدربون المرشحون لخلافة كاريلي

وفي سياق آخر، دخل العميد في مفاوضات جادة مع المدرب الروماني دان بيتريسكو لتدريب الفريق الأول بعد إقالة البرازيلي فابيو كاريلي.

وكانت إدارة أنمار الحائلي قررت إقالة كاريلي أثناء عودتهم من المغرب إلى السعودية بعد خسارة نهائي البطولة العربية.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق مع المدرب دان بيتريسكو فإن اسم كل من الروماني كوزمين والمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين الإماراتي السابق مطروحًا بقوة لتدريب الاتحاد.

جدير بالذكر أن الاتحاد كان خسر في أول جولة من دوري المحترفين السعودي أمام نادي الفيحاء بهدف دون رد، ثم فاز على نادي الرائد بالجولة الثانية بثلاثية دون مقابل.

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