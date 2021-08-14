مانشستر يونايتد يفتتح الدوري الإنجليزي بخماسية في ليدز

المواطن - محمد سمعه

اكتسح الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد ضيفه، ليدز يونايتد بخماسية مقابل هدف وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وليدز

وبدأ اليونايتد سريعًا، ونجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب برونو فيرنانديز نجم منتخب البرتغال، بعد تمريرة متقنة من الفرنسي بول بوجبا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مان يونايتد بهدف دون رد.

وبالشوط الثاني نجح ليدز يونايتد في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب لوك آيلنج، لكن رد مان يونايتد جاء سريعًا ليضيف ماسون جرينوود الهدف الثاني لـ مان يونايتد بالدقيقة الـ52 بعد تمريرة جيدة من بوجبا.

تألق لافت من برونو وبوجبا

واستمر بول بوجبا في تألقه وإرساله التمريرات الحاسمة، ليصنع الهدف الثالث لليونايتد الذي سجله برونو فيرنانديز بالدقيقة الـ54 بعد احتساب الحكم للهدف عبر تقنية Goal Line من خلال ساعة يده بعد مرور الكرة لخط مرمى حارس ليدز يونايتد.

وتواصل برونو فيرنانديز في تألقه ليضيف ثالث أهدافه، والهدف الرابع لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ60.

واختتم البرازيلي فريد مهرجان أهداف مان يونايتد ليضيف الهدف الخامس بعد تمريرة جيدة من بوجبا، لينجح اللاعب الفرنسي في تقديم 4 تمريرات حاسمة في أول مباراة له بـ الدوري الإنجليزي.

يذكر أن نادي مان يونايتد كان قدم لاعبه الفرنسي رفائيل فاران القادم من ريال مدريد الإسباني، قبل مواجهة ليدز يونايتد بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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