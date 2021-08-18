مباراتان غدًا بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تُقام مباراتان، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباريات الغد في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الحزم ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب نادي الحزم في الرس عند الساعة 7:10 مساء غدًا، ويطمح الفريقان في تحقيق الفوز الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بعد تعادلهما في الجولة الأولى.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على الفيصلي عند الساعة 8:50 مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويسعى العالمي لمواصلة انطلاقته وتحقيق الفوز، فيما يطمح عنابي سدير لخطف الثلاث نقاط وتعويض تعادله ضد الأهلي.

الاتحاد والرائد يفتتحان الجولة الثانية

ولعب الاتحاد ضد الرائد في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بتحقيق العميد لفوز هام بثلاثة أهداف دون رد، ليعوض الجماهير بعد خسارته ضد الفيحاء بهدف نظيف.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 3 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 3 نقاط أيضًا، ليتواجد في المركز السابع.

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