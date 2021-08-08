متحدث التعليم تكشف آلية بداية العام الدراسي الجديد وخيارات الدراسة عن بعد

المواطن - الرياض

كشفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم لشؤون التعليم العام، ابتسام الشهري، عن آلية بدء العام الدراسي الجديد والفئات التي سيتم إتاحة الدراسة عن بعد لها.

المتحدث الرسمي للتعليم العام: آلية بداية العام الدراسي الجديد.#واس_عام pic.twitter.com/eMOnrTZ64Q — واس العام (@SPAregions) August 8, 2021

وقالت ابتسام الشهري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية ممن حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا سوف يكون لهم الحق في العودة إلى الدراسة حضوريًا منذ اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

آلية الدراسة عن بعد

وأضافت أن طلاب المرحلة الابتدائية والطلاب دون الـ12 عامًا الذين التحقوا بالصف الأول المتوسط ولم يتلقوا اللقاح والذين يعانون من أمراض مزمنة تمنعهم من الحصول على لقاح كورونا سوف يتاح لهم التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي.

ولفتت إلى أن طلاب رياض الأطفال سوف يبدؤون الدراسة عن بعد عبر منصة روضتي لحين الوصول إلى المناعة المجتمعية أو 30 أكتوبر المقبل أيهما أولًا.

المتحدث الرسمي للتعليم العام: الطلبة تحت سن الـ 12 والطلبة الذين يعانون من أمراض مزمنة تمنعهم من الحصول على اللقاح، سيبدأون عامهم الدراسي عن بُعد.#واس_عام pic.twitter.com/Jh7ZVsOh6g — واس العام (@SPAregions) August 8, 2021

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