متحدث الصحة : 98% من المنومين لم يستكملوا التحصين

المواطن - الرياض

جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية استكمال التحصين بجرعتي لقاح كورونا مشيرًا إلى أن ما يتردد حول عدم فعالية اللقاحات هو أمير غير صحيح بالمرة.

#فيديو_واس | متحدث #وزارة_الصحة: بقاؤنا في مستوى التذبذب أمر جيد وليس ما نطمح له، ومن غير الصحيح أنه ليس للقاحات أثر، حيث إن 98٪ من المنومين لم يستكملوا التحصين.#واس_عام pic.twitter.com/n2fFX6yoow — واس العام (@SPAregions) August 1, 2021

وأشار العبدالعالي إلى أن 98 % من المنومين في المستشفيات من مصابي كورونا لم يستكملوا جرعتي اللقاح ما يشير إلى أهمية التحصين.

أهمية التحصين بالجرعتين

وكانت وزارة الصحة أكدت أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم – بإذن الله- ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء ، لافتةً النظر إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يومًا ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

الوقاية من المتحورات

ونصحت الصحة في وقت سابق بأخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس، وأهابت بالجميع إلى المبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

بدء تطبيق اشتراط التحصين

يذكر أنه بدأ اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، 1 أغسطس 2021، السماح بدخول المطاعم والمقاهي والأسواق والدوائر الحكومية والمنشآت العامة والخاصة للمحصنين فقط ويشمل القرار أيضًا التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام.

حالات المحصن في تطبيق توكلنا:

ويتيح التحديث الجديد من التطبيق 3 حالات للشخص المحصن وهذه الفئات الثلاثة هي التي من المصرح لها التقدم بطلب الحصول على تصريح العمرة وهي كما يلي:

المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

المحصن الذي أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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