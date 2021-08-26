متخصص: كورونا عنيد ويجب تحديث اللقاحات

المواطن - الرياض

حذر الدكتور عمار الخميسي، المتخصص في الفيروسات واللقاحات، من خطورة فيروس كورونا وتحوراته، واصفًا إياه بأنه فيروس عنيد ومناور جيد.

كورونا يعيد إنتاج نفسه:

وقال الخميسي في تصريحات إلى قناة العربية إن كورونا يعيد إنتاج نفسه عبر خلق تطورات وطفرات تسمح له بإعادة الانتشار، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية حدثت طفرة في فيروس كورونا واستطاع أن ينتشر من جديد ويحدث إصابات ووفيات.

وشدد المتخصص على ضرورة أن يكون هناك تحديث دوري ودائم اللقاحات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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