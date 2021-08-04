محمد آل فتيل: لن أنسى الأهلى وأتشرف بانضمامي إلى النصر

المواطن - مروة نبيل

أعرب محمد آل فتيل عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الموسم الجديد، موجهًا الشكر إلى جماهير الأهلي لدعمه خلال الفترة الماضية.

محمد آل فتيل يشكر الأهلي ويتمنى التألق مع النصر

ووجه محمد آل فتيل رسالة إلى الجماهير الأهلاوية بعد رحيله عن الفريق رسميًا، وقال: “كل الشكر والتقدير لإدارات النادي الأهلي التي تعاقبت عليه.. ولجمهوره العظيم الذي لن أوفيه حقه مهما قلت”.

وتابع محمد آل فتيل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ولن أنسى هذا الكيان الذي نشأت فيه وكبرت معه شكراً لكم جميعاً وكل أمنياتي بالتوفيق للنادي الملكي العظيم”.

وأضاف: “أتشرف بانضمامي لنادي النصر في مشوار جديد أسعى أن أخدمه وابذل من أجله قصارى جهدي كل الشكر لإدارة نادي النصر على ثقتها الكبيرة واحترافيتها في التعامل وبإذن الله معاً سنحقق آمال وطموحات جماهير العالمي ورموزه وتاريخه”.

فتيل نصراوي

ونجحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في حسم صفقة آل فتيل رسميًا، ليمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسم واحد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانتهى عقد محمد آل فتيل صاحب الـ29 عامًا، رسميًّا مع النادي الأهلي، حيث دخل الفترة الحرة من عقده في يناير الماضي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا دون الحصول على موافقة الراقي، ما سهل من عملية التفاوض معه.

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