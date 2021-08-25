محمد الشناوي صفقة ينتظرها جمهور الهلال والنصر

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري الأول، محمد الشناوي بالانضمام إلى الهلال أو النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حارس الأهلي يجذب الأنظار

ويُعد محمد الشناوي من أبرز حراس المرمى في إفريقيا، وساهم في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي، بالإضافة إلى عدد من البطولات، منها؛ الدوري المصري، كأس مصر، كأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

وسبق أن صرح مدرب حراس مرمى المنتخب المصري الأولمبي، أسامة عبدالكريم، بأن الشناوي لفت أنظار أندية أوروبية وعربية بعد تألقه مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اهتمام الهلال والنصر بضم محمد الشناوي

وأكدت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية أن الهلال والنصر مهتمان بالتعاقد مع محمد الشناوي في الميركاتو الصيفي الحالي، وسط أنباء عن دخول إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر في مفاوضات مع الأهلي المصري ووكيل أعمال اللاعب.

وتُطالب جماهير الهلال والنصر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بضرورة التعاقد مع الشناوي هذا الموسم، خاصة أن كل فريق يضم لاعبين مميزين، إلا أنه يحتاج لحارس مرمى يُكلل جهود زملائه في الملعب، ويُساعده في الحصد البطولات.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه جماهير الهلال والنصر حسم صفقة محمد الشناوي، تتمسك إدارة النادي الأهلي باستمراره حتى الآن، باعتباره من الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق، ولكن قد تضطر إلى الموافقة في حالة تلقي عرض ضخم بموافقة اللاعب.

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