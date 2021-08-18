مدير الكرة في الطائي يُجري عملية جراحية في القلب

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الطائي عن إجراء صالح المجراد، مدير الكرة للفريق الكروي الأول بفارس الشمال، لعملية جراحية في القلب في مستشفى القوات المسلحة في الرياض.

مدير الكرة في الطائي يغادر المشفى غدًا:

وذكر النادي في بيان عبر حسابه في “تويتر” إلى أن صالح المجراد أجرى عملية جراحية بتركيب دعامة للقلب حيث تمت العملية بنجاح، حيث سيغادر المستشفى غدًا الخميس.

فارس الشمال في مواجهة قوية ضد ضمك:

ويستعد فارس الشمال، لمواجهة فريق ضمك بعد غد الجمعة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن فارس الشمال كان قدم مباراة ممتازة ضد الهلال في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي بالموسم الحالي، حيث خسر بهدف دون مقابل سجله اللاعب صالح الشهري يوم السبت الماضي.

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