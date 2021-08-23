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مزاد علني لبيع بضائع في جمرك ميناء الملك عبدالله برابغ
وفق مجموعة من الضوابط والاشتراطات

مزاد علني لبيع بضائع في جمرك ميناء الملك عبدالله برابغ

2021/08/23
الساعة 7:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مزاد علني لبيع بضائع في جمرك ميناء الملك عبدالله برابغ
المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع في جمرك ميناء الملك عبدالله برابغ، وفق مجموعة من الضوابط والاشتراطات.

ضوابط واشتراطات:

وأوضحت الهيئة عبر تويتر، أن المزاد سيكون يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر في تمام العاشرة صباحًا، ويشترط دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، وإخراج البضائع من الجمارك ودفع كامل القيمة، وكذلك دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

وشددت الجمارك على أنه يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد و20 يومًا للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

مزاد علني لبيع بضائع في جمرك ميناء الملك عبدالله برابغ - المواطن


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