أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع حافلات وشاحنات في جمرك الوديعة، يوم الأربعاء بعد المقبل غرة صفر 1443هـ الموافق 8 سبتمبر 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

تفاصيل مزاد جمرك الوديعة

وأشارت الهيئة إنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط؛ وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج الباصات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.

وأضافت الهيئة أنه يجب على المشتري إخراج الباصات والشاحنات المباعة خلال خمسة أيام للباصات والشاحنات برسم الوارد، و20 يومًا للباصات والشاحنات برسم الصادر؛ مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.