مزاد لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء جدة الإسلامي

المواطن - جدة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وفق ضوابط واشتراطات عديدة.

تعرف على الشروط

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية “دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع من الجمرك ودفع كامل القيمة.

وتشمل الشروط أيضًا: “دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع، كما يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال (5) أيام للبضائع برسم الوارد و(20) يومًا للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى ويشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك”.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا (تطبيق توكلنا التباعد الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات) حسب توجيهات وزارة الصحة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة