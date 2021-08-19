معهد إعداد القادة يعلن التسجيل في دبلوم الإدارة الرياضية

المواطن - واس

أعلن معهد إعداد القادة عن فتح باب التسجيل في دبلوم الإدارة الرياضية الذي ينظمه بالتعاون مع جامعة لندن والأكاديمية العالمية الرياضية الذي تقرر أن ينطلق في الـ 30 من أغسطس الجاري لمدة عام أكاديمي بواقع 60 ساعة (عن بعد) باللغة الإنجليزية.

تفاصيل دبلوم الإدارة الرياضية من معهد إعداد القادة

ويهدف البرنامج إلى صقل وتطوير الكفاءات في مختلف المجالات في القطاع الرياضي لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

ويسعى معهد إعداد القادة من خلال الدبلوم إلى إعداد وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الإدارة الرياضية قادرة على المنافسة في سوق العمل وتلبية متطلبات التنمية المستدامة وخدمة المجتمع من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة تُسهم في تزويد المتخصصين والممارسين بالمعارف والتـطبيقات العملية اللازمة، وتطوير مستوياتهم المهنية لمواكبة المستجدات العلمية في إدارة الاستثمار والتسويق الرياضي.

طريقة التقديم إلى الدبلوم

ويستقبل المعهد المتقدمين بواسطة المنصة التعليمية ( lms.ldi.sa) للبرنامج، حيث سيخضع الملتحقون بالبرنامج لدراسة الإستراتيجية والقيادة والحوكمة والإدارة الرياضية والتسويق والإعلام وإدارة الفعاليات وريادة الأعمال، إضافة إلى تطوير المنشآت الرياضية وتعزيز فرص المشاركة.

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