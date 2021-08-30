مفاجأة بشأن مستقبل كريم الأحمدي

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن النجم المغربي كريم الأحمدي في طريقه للاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الاتحاد يستغني عن الأحمدي

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد قررت الاستغناء عن كريم الأحمدي مؤخرًا، لضم لاعب أجنبي جديد، ما عرضها لانتقادات قوية من قبل الجماهير، بعدما أبقت على البرازيلي برونو هنريكي وغاري رودريغيز.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع الأحمدي في فترة الانتقالات الصيفية 2018 بعقد يمتد لمدة موسمين قادمًا من صفوف فينورد الهولندي قبل أن يجدد تعاقده لمدة موسم آخر، إلا أن رغبة الإدارة في ضم مهاجم أجنبي دفعتها للتفكير في رحيله.

كريم الأحمدي قد يستمر

وأكدت تقارير أن نادي الاتحاد تواصل مع وكيل أعمال كريم الأحمدي، اليوم الاثنين، من أجل إبلاغه باستمرار النجم المغربي في صفوف الفريق هذا الموسم، على أن يتم تسجيل اللاعب الجديد بدلًا من رودريغيز، الأمر الذي أسعد جماهير العميد.

وتفاعلت الجماهير الاتحادية مع احتمالية استمرار اللاعب بطريقتها الخاصة، حيث دشنت هاشتاق يحمل اسم كريم الأحمدي وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأعربت الجماهير عن سعادتها باستمرار الأحمدي في صفوف الاتحاد، خاصة أنه من الركائز الأساسية خلال المواسم الأخيرة، فيما انتقد البعض الآخر الإدارة لتذبذبها في القرارات وعدم الاستقرار على الأجانب حتى الآن.

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