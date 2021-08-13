مفاجأة سارة من الفيفا لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة سارة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لنادي النصر، وذلك قبل ساعات من مواجهة نادي ضمك الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يُنهي أزماته الواحدة تلو الأخرى

وقال الإعلامي بندر العتيبي عبر “تويتر” إن الفيفا رفع الإيقاف والمنع عن تسجيل الصفقات لأصفر العاصمة بعد سداد مستحقات فنربخشة التركي في صفقة البرازيلي جوليانو، وتسديد مستحقات غلطة سراي التركي في صفقة المدافع البرازيلي السابق، مايكون.

وحول هذا الأمر علق محمد بن عبدالعزيز الشتوي عضو مجلس إدارة أصفر العاصمة قائلًا: ” الحمد لله من قبل ومن بعد، تم إقفال هذا الملف ونفكر بالجاي، خيرات من ربي، شكرًا لمسلي آل معمر، شكرًا لـ سمو الأمير خالد بن فهد الداعم، ما نوفيك حقك، كريم بالعطاء وكريم بالعشق، كريم بالسخاء”.

النصر يسدد مستحقات قضيتي ميها وخالد الغنام

وفي أول أمس، ذكر الناقد الرياضي محمد العنزي المقرب من العالمي عبر حسابه في “تويتر” : “بعمل كبير جدًّا من إدارة العالمي وبدعم كبير من الأمير خالد بن فهد، أغلق العالمي اليوم قضيتي، اللاعب ألبان ميها لاعب العالمي السابق، الذي كلف خزينة النادي أكثر من 15 مليون ريال دون الاستفادة منه، الدفعة الأخيرة للقادسية 10 ملايين ريال من صفقة انتقال خالد الغنام”.

وكان ألير حليلي وكيل أعمال الكوسوفي ألبان ميها الذي انضم إلى العالمي بعام 2016 أوضح مسبقًا في تصريحات صحفية أن الأزمة مع إدارة العالمي لم تُحل حول مستحقات موكله.

وقال ألير في تصريحات صحفية: إن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان حكم لصالح موكله ألبان ميها بالحصول على مليون و100 ألف يورو من إدارة العالمي من أصل عقده الذي كان ينص على 3 ملايين و400 ألف يورو، حيث انضم للعالمي في عام 2016.

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