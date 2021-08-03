منتخب البرازيل إلى نهائي أولمبياد طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب البرازيل ضد المكسيك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، بفوز السامبا بركلات الترجيح بنتيجة 4/1.

البرازيل ضد المكسيك

وبدأت مباراة البرازيل ضد المكسيك التي أُقيمت على استاد كاشيما سوكر بشكل سريع، وسط محاولات قوية من المنتخبين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن تألق الدفاع وحراس المرمى حرمهم من هز الشباك.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر منتخب البرازيل في الضغط بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي وخطف بطاقة التأهل، إلا أن لاعبي المكسيك ظهروا بشكل مميز دفاعيًا، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

منتخب البرازيل يخطف التأهل

وبدأ منتخب البرازيل الأشواط الإضافية بشكل ضاغط لتسجيل هدف مبكر والفوز بالمباراة، وسط محاولات من المكسيك، ولكن دون جدوى، لينتهي الوقت بالتعادل السلبي، ويلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي منحت السامبا التأهل لنهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وسجل لمنتخب السامبا دانييل ألفيس، غابرييل مارتينيلي، برونو غيماريس ورينير جيسوس كارفاليو، فيما أهدر المنتخب المكسيكي أول ركلتين عن طريق إدواردو أغويري ويوهان فاسكيز، وسجل له كارلوس رودريغيز فقط.

وينتظر منتخب البرازيل الفائز من مباراة إسبانيا ضد اليابان التي ستُقام في وقت لاحق اليوم، لمواجهته في نهائي أولمبياد طوكيو 2020 لمنافسات كرة القدم.

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