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منتخب مصر لكرة اليد لنصف نهائي طوكيو 2020
بعد الفوز على ألمانيا

منتخب مصر لكرة اليد لنصف نهائي طوكيو 2020

2021/08/03
الساعة 4:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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منتخب مصر لكرة اليد لنصف نهائي طوكيو 2020 جانب من الاحتفالات
المواطن - مروة نبيل

نجح منتخب مصر لكرة اليد، قبل قليل، في خطف بطاقة التأهل رسميًا إلى منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

منتخب مصر لكرة اليد يتجاوز ألمانيا

ولعب منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مدربه الإسباني روبرتو جارسيا باروندو ضد ألمانيا، ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد طوكيو، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 31/ 26.

منتخب مصر لكرة اليد
جانب من المباراة

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 16/ 12، قبل أن يحافظوا على التفوق خلال أحداث الشوط الثاني ويحصدوا نقاط المباراة، وسط تألق لافت من حارس مرماه كريم هنداوي، الذي حرم المنتخب الألماني من التسجيل في أكثر من فرصة خطيرة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الفرنسي، يوم غد الخميس، في الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، وسط طموحات بمواصلة التألق وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى المباراة النهائية.

منتخب مصر لكرة اليد
لاعبو المنتخب

يد مصر في الأولمبياد

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد بدأ مشواره في أولمبياد طوكيو 2020 بالفوز على نظيره البرتغالي بنتيجة 37/ 31، قبل أن يخسر بصعوبة أمام الدنمارك بنتيجة 32/ 27، ولكنه استعاد توازنه بتجاوز اليابان بنتيجة 33/ 29، وفاز على السويد بعد ذلك.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من؛ كريم هنداوي، محمد عصام الطيار، محمد علي، عمر الوكيل بكار، يحيى الدرع، علي زين، حسن وليد قداح، أحمد هشام السيد دودو، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل ووسام سامي نوار.

منتخب مصر لكرة اليد
جانب من الاحتفالات


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